Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 19:05

Реабилитолог рассказал, как снять головную боль без таблеток

Мария Маковей
Автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
У девушки болит голова.
Фото eternalcreative/istockphoto.com

Головная боль часто связана с состоянием мышц спины и шеи, об этом в интервью радио Sputnik заявил реабилитолог Владимир Бондаренко.

«Причина головной боли часто кроется в заболеваниях шейного и грудного отделов позвоночника, а также в плохой работе длинных разгибателей шеи — мышц, которые крепятся к затылочной части. У большинства людей, которые испытывают головные боли, спазмируются трапеции, а плечи становятся каменными», — рассказал медицинский работник.

Бондаренко считает, что проблемы с мышцами ведут к нарушению венозного оттока от головы, что может спровоцировать увеличение внутричерепного давления.

«В итоге человек более остро реагирует на стрессы, перемену погоды, начинает недосыпать и мучаться от плохого настроения. Однако чтобы установить точную причину боли, стоит обратиться к врачу», — добавил эксперт.

Прежде всего реабилитолог рекомендует сделать МРТ шейного и грудного отделов и провести исследования сосудов. Также специалист советует не злоупотреблять обезболивающими препаратами, так как избавиться от головной боли можно и без таблеток.

«Эффективный способ — массаж основания черепа. Большими пальцами потихоньку массируйте затылочную часть: от центра в обе стороны, практически до ушей. Также можно поработать с малой грудной мышцей. Где соединяются плечо и ключица, есть ямочка, большинство из нас почувствуют неприятную боль, если туда надавить, эту впадинку тоже можно помассировать», — объяснил Бондаренко.

Ранее врачи рассказали, когда головная боль перерастает в мигрень.

Медицина
Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
Пленный ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку РФ
Польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной
В Турции назвали шоком для Блинкена неудачную попытку обнять главу МИД страны
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
Русская классика на улице в таежном городе. Репортаж Шевченко
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Сергей Мозякин стал ассистентом Андрея Разина в «Магнитке»
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач назвала опасные побочные эффекты корвалола
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости