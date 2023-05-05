Разработчик косметики рассказала, от какой туши нужно отказаться и почему

Косметический химик-разработчик Юлия Дробышева рассказала «СЭ», от покупки какой туши нужно отказаться и почему. «Бывает так, что после использования туши для ресниц глаза чешутся, краснеют и даже развивается конъюнктивит. Это может быть связано как с индивидуальной непереносимостью, так и с качеством компонентов. Поэтому советую вооружиться лупой и присмотреться к составу», — порекомендовала специалист.

По словам Юлии Дробышевой, в Штатах к косметике предъявляются немного другие требования, чем в России и Евросоюзе. Так вещество гидантоин (DMDM/Hydantoin), медленно высвобождающее формальдегид, относится к консервантам. И он может стать причиной аллергических реакций, раздражения органов дыхания и слизистых оболочек глаз. «По техническому регламенту Европейского Союза ТР ТС 09/2011, производители косметики обязаны помечать на этикетке превышение концентрации формальдегида или веществ, которые способствуют его выделению, свыше 0,05%. Опасные компоненты могут быть отмечены следующими формулировками: DMDM hydantoin, diazolidinyl urea, BHUT (butylated hydroxytoluene), bronopol», — предупредила Юлия Дробышева.

Тушь по своему составу — это очень жидкая косметическая эмульсия с добавлением красящего пигмента и полимеров для стойкости. Что касается пигментов, чаще всего используют черные, например, черный углерод или иначе — сажа, который тоже не безопасен. «В списке ингредиентов он может выглядеть как pigment black 6, pigment black 7, acetylene black, froflow, channel black, arogen, arovel, arrow, atlantic, arotone и black pearls. Это вещество, согласно исследованиям, опубликованным в 2010 году в издании International Agency for Research on Cancer, связано с возникновением онкологии», — заявила эксперт.

В качестве аллергенов в туши для ресниц, по словам Юлии Дробышевой, могут выступать некоторые отдушки и консерванты. Их использование не запрещено, но реакция на них может быть индивидуальной и проявляться раздражением. «Вы их найдете в конце состава. Самые часто встречаемые названия Linalool, Limonene, Eugenol, Citral, Citronellol, Benzyl Salicylate, Benzyl Benzoate, Geraniol, Hexyl Cinnamal и прочие. Лучше отдавать предпочтение косметике без аллергенов, хотя бы потому, что в туши отдушки не так нужны», — резюмировала косметический химик-разработчик.

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