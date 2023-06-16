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Сегодня, 08:30

Разработчик косметики рассказала, как сохранить яркость цвета после окрашивания волос

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушки с разным цветом волос.
Фото Freepik/freepic-diller

Специалист по косметике, разработчик Марина Казарина рассказала «СЭ», как дольше сохранить яркость цвета после окрашивания. «Часто уже через пару недель после окрашивания цвет начинает тускнеть и словно смываться с волос. Это может говорить о том, что волосы сильно повреждены, их нужно «запечатать». Тогда и пигмент краски дольше останется внутри», — пояснила специалист.

Чтобы восстановить волосы и «запечатать» цвет, Марина Казарина порекомендовала выбирать шампуни на мягких пенообразующих веществах (ПАВ), такие как Coco Glucoside, Decyl Glucoside, Lauryl Glucoside, Sodium Cocoyl Glutamate, Wheat Protein и другие. Также следует немного дольше оставлять на волосах кондиционер. «Кондиционер может хорошо запечатать волос. Но трех минут, которые обычно рекомендуют на упаковке, для поврежденных волос недостаточно. После мытья головы мягким шампунем нанесите кондиционер и оставьте его на волосах хотя бы на 20 минут. А лучше на час», — подчеркнула эксперт.

Из укладочных средств Марина Казарина порекомендовала выбирать те, в которых есть не только фиксативы, но и ухаживающие компоненты, такие как ReparAge (в составе ищите Polyquaternium-10, Water, PEG-90M, Hydrolyzed Rice Protein, Carbocysteine, Serine, Glutamic acid) или фитокератин (Hydrolyzed Hemp Seed Extract, Hydrolyzed Rice Protein). «Если мягко очищать волосы, «запечатывать» их и наполнять компонентами, потерянными при окрашивании, которые необходимы для блеска и эластичности, то полученный при окрашивании пигмент сможет сохраниться гораздо дольше», — заявила специалист.

Ранее мы рассказывали, как часто можно красить волосы.

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