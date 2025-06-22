Пульмонолог рассказала, как защититься от смога в больших городах

В интервью изданию РИАМО врач-пульмонолог Ольга Цагараева рассказала, как защититься от смога в больших городах. По ее словам, смог — это смесь из химических веществ. В нем могут содержаться оксиды азота, углерода, сажа, микрочастицы горящего топлива, бензиновые пары, формальдегиды и даже тяжелые металлы. Они невидимы, но легко попадают в легкие и оседают на альвеолах и медленно разрушают их. В зоне риска находятся люди с астмой, дети, пожилые, беременные.

«Но даже абсолютно здоровый человек при регулярном вдыхании смога рискует заработать хроническое воспаление дыхательных путей, бессонницу, скачки давления и, в долгосрочной перспективе, онкологические и аутоиммунные заболевания», — пояснила специалист.

Врач подчеркнула, что медицинская маска не может обеспечить человеку защиту от смога, так как предназначена не для ограждения от внешних угроз, а для барьерной функции при выдохе. Для защиты от смога более эффективны маски с угольными фильтрами, респираторы, а в крайних случаях — даже гражданские противогазы.

«Да, это звучит странно в мирное время, но это реальность мегаполисов. Однако в повседневной жизни куда важнее снизить само воздействие», — добавила Цагараева.

Она порекомендовала сократить время нахождения на улице, особенно в часы пик, когда уровень загрязняющих веществ наиболее высок. Также важно защитить свое жилище от попадания опасных веществ: закрыть окна марлей, регулярно проводить влажную уборку и использовать увлажнители и очистители воздуха.