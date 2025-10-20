Стиль жизни
Пульмонолог объяснил, как распознать опасные осложнения при простуде и гриппе
Здоровье

20 октября, 19:40

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
Девушка болеет дома
Фото Freepik

Грипп, ОРВИ и ковид могут привести к тяжелым осложнениям, затрагивающим органы дыхания — бронхи и легкие. Важно вовремя заметить первые признаки ухудшения и обратиться к врачу. Главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ по Центральному федеральному округу, профессор Андрей Малявин поделился с KP.RU рекомендациями, как это сделать.

«Если пошла вторая волна интоксикации... То есть вы уже как будто почти выздоровели, температура нормализовалась, а потом вдруг снова начинает лихорадить, ухудшается состояние, усиливается кашель и т. п.», — доктор Малявин.

По словам эксперта, усиление одышки или боли в грудной клетке может указывать на серьезные осложнения. Эти симптомы требуют внимания: при их обнаружении необходимо как можно быстрее пройти обследование.

Особое внимание следует уделить анализу крови, подчеркнул профессор. Важно узнать уровень прокальцитонина — он помогает распознать острый воспалительный процесс. Это позволяет точно определить, нужна ли антибиотикотерапия и какие еще препараты могут потребоваться.

Вопросы и ответы
Медицина
  • Niko McCowrey

    В наше время, авторка, в России пульмонологи НЕ лечат осложнения ОРЗ, т.к. эти пациенты госпитализируются в инф отделения. Три исследования делают в таких случаях: клинический ан крови (БЕЗ прокальцитонина), рентгенографию ОГК и ОНП (по показаниям). Это делается в любой ЦРБ. И больной с признаками ОРЗ и осложнений поедет в инф отделение, но никак не в пульмонологию. Или этого не знает гл пульмонололг ЦФО, или так поняли корреспонденты КП.

    20.10.2025

  • Бен Ричардс

    Я всегда просто обалдеваю, когда читаю такие чудесные статьи-рекомендации. Что значит "быстро пройти обследование"? Для этого нужно иметь хороший платный медцентр в шаговой доступности и минимум свободных тысяч 20 "в кармане". Такое могут себе позволить только жители самых больших городов и то не все.

    20.10.2025

