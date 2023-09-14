Психотерапевт дала советы, как снизить тревожность

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, как избавиться от тревожности и не впасть в депрессию. По словам специалиста, помогут спорт и дыхательные упражнения.

«Дышать необходимо по следующей схеме: считайте до четырех — сделайте вдох, затем до двух и задержите дыхание, потом до шести — выдох. Данное упражнение поможет расслабиться. Также заведите дневник, в котором сможете описывать свои эмоции. Это помогает дистанцироваться и понять, откуда возникло такое состояние», — приводит слова эксперта РИАМО.

Также врач рекомендует заниматься спортом. Физические нагрузки помогают снизить уровень адреналина и расслабить мышцы. А еще можно делать цифровой детокс для стабилизации психоэмоционального состояния.

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