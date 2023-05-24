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Сегодня, 21:00

Психолог Воеводина назвала главные причины, почему действительно красивые женщины не принимают свою внешность

Алина Савинова
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Психолог Жанна Воеводина высказалась о проблеме принятия своей внешности американской актрисой Меган Фокс.

Одними из главных причин непринятия своего тела и внешности психолог назвала отсутствие новизны, отсутствие возможности в детстве «играть» со своим отражением, сравнение своей внешности с признанными в обществе канонами красоты, а также пребывание часто в плохом настроении.

«Наш мозг, оценивая красоту, принимает во внимание не только саму внешность, но и настроение в этот момент. И даже уровень энергии. Для нашего мозга красиво все, что движется и в чем ощущается энергия. Именно поэтому мы начинаем нравиться самим себе на старых фото, по прошествии времени. Когда забываем те состояния и настроение, а видим только картинку», — приводит «Life.ru» слова Воеводины.

Источник: https://life.ru/p/1581626
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