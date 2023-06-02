Психолог Таланов назвал вредные привычки в летний период

Психолог Роман Таланов назвал самые вредные привычки, с которыми человек сталкивается в летний период. Об этом сообщает « Life.ru ».

Специалист отмечает, что избыток солнца отражается не только на общем самочувствии, но и на состоянии психики любителей позагорать. Чтобы избежать перегревов, в летний зной важно пользоваться головным убором и кремами для загара. Также недомогание возникает из-за неправильного режима сна и питания, поэтому психолог рекомендует в летнее время употреблять больше овощей, фруктов и ограничиться в мясных блюдах.

По словам эксперта, летом у человека существует риск неврологических проблем из-за перегревов на солнце, погрешностей в питании, а также болезненного возврата к трудовым будням. Поэтому Таланов рекомендует не отдаваться отдыху полностью, а уделить небольшое время занятиям или построить планы на будущее.

Не следует перенапрягаться на даче, ведь зачастую чрезмерная физическая нагрузка в жару может довести до больницы.