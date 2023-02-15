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Сегодня, 20:30

Психолог Солис рассказала, почему детей нельзя наказывать физически

Алина Савинова
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Психолог Юлия Солис рассказала, что происходит с детьми, которых родители, воспитывая, наказывают телесно.

«Несовершеннолетний становится настороженным и недоверчивым по отношению как к взрослым людям, так и к сверстникам. Ребенок становится подавленным, безразличным буквально ко всему. Ему ничего не интересно. Дети, подвергающиеся насилию в семье, более склонны к депрессивным состояниям, которые в тяжелой форме могут привести и к попыткам совершить суицид.

Все чаще появляются рассказы о жестоких детях, которые мучили животных. Такое поведение характерно для жертв насилия: они не могут выплеснуть свою агрессию на обидчика, поэтому ведут себя жестоко по отношению к тем, кто заведомо слабее и не может дать отпор. Детям, которых били родители, необходимо как-то справляться со своим эмоциональным состоянием, поэтому они нередко прибегают к химической зависимости. Интернет-зависимость, зависимые отношения, игровая зависимость — все это может стать следствием того, что ребенка наказывали физически.

Дети, которых воспитывают жесткими методами с использованием физического насилия, стараются максимально угодить взрослым, чтобы избежать наказания. Естественно, ребенок, который подвергается физическому насилию дома, менее уверен в себе, не верит в собственные силы. Такой ребенок может быть закрыт, с ним невозможно установить коммуникацию, поскольку он не идет на контакт. Самое главное и самое страшное — это потеря чувства защищенности и безопасности», — приводит «Life.ru» слова Солис.

Также психолог отметила, что в любом возрасте физическое наказание — это огромный стресс. До трех лет ребенок эмоционально еще связан с мамой. И если она причиняет ему физическую боль, то это сказывается на психоэмоциональном развитии малыша.

 

Источник: https://life.ru/p/1558813
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