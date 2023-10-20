Психолог рассказала о влиянии стресса на организм

Темп жизни современного человека настолько стремителен, что он фактически постоянно находится в эмоциональном и физическом напряжении. Снижение иммунитета, ухудшение памяти, чувство тревоги — это еще не все последствия стресса. В беседе с «СЭ» медицинский психолог Ирина Бабкина рассказала о влиянии стресса на организм человека, как научиться его контролировать и преодолевать.

«Для начала важно понять, что жизнь без стресса невозможна. Любое изменение привычной жизни, будь то пролитый на скатерть горячий кофе или проблемы на работе, можно отнести к стрессовым ситуациям», — поясняет эксперт.

Чтобы минимизировать последствия эмоционального стресса, психолог советует изменить сложившийся образ жизни.

«Не перетруждайтесь и хорошо высыпайтесь. Если не давать организму полноценно отдыхать, это приведет к эмоциональному и физическому стрессу. Сбалансировано питайтесь, человеку для поддержания психологического здоровья необходимы полезные микроэлементы, витамины и минералы. И не забывайте, что движение — это жизнь!» — подчеркнула Ирина Бабкина.

Советуем простые упражнения, которые помогут справиться со стрессом.