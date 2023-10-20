Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 15:00

Психолог рассказала о влиянии стресса на организм

Мария Маковей
Автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Freepik/@cookie_studio

Темп жизни современного человека настолько стремителен, что он фактически постоянно находится в эмоциональном и физическом напряжении. Снижение иммунитета, ухудшение памяти, чувство тревоги — это еще не все последствия стресса. В беседе с «СЭ» медицинский психолог Ирина Бабкина рассказала о влиянии стресса на организм человека, как научиться его контролировать и преодолевать.

«Для начала важно понять, что жизнь без стресса невозможна. Любое изменение привычной жизни, будь то пролитый на скатерть горячий кофе или проблемы на работе, можно отнести к стрессовым ситуациям», — поясняет эксперт.

Чтобы минимизировать последствия эмоционального стресса, психолог советует изменить сложившийся образ жизни.

«Не перетруждайтесь и хорошо высыпайтесь. Если не давать организму полноценно отдыхать, это приведет к эмоциональному и физическому стрессу. Сбалансировано питайтесь, человеку для поддержания психологического здоровья необходимы полезные микроэлементы, витамины и минералы. И не забывайте, что движение — это жизнь!» — подчеркнула Ирина Бабкина.

Советуем простые упражнения, которые помогут справиться со стрессом.

Вопросы и ответы
0
Читайте также
Минпромторг рекомендовал чиновникам закупать автомобили шести марок
ФСБ ликвидировала 42 подпольные мастерские по изготовлению оружия и боеприпасов
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения транспортера-тягача с пехотой ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Илья Воробьев попробует свои силы в НХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Поражение омичей на бывшей арене
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин ни разу не бросил в матче с «Калгари»
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперт рассказала, как наладить режим сна осенью
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости