Психолог рассказала о губительных последствиях курения

С 4 по 10 декабря проходит Всероссийская неделя профилактики потребления никотинсодержащей продукции. Ее цель — повысить осведомленность населения о вреде курения. Эксклюзивно для «СЭ» медицинский психолог Ирина Дементьева рассказала, как вредная привычка влияет на организм.

По ее словам, в России от болезней, обусловленных вдыханием табачного дыма, гибнут до 400 тысяч человек в год. Это больше, чем при ДТП.

«Помимо никотина, в сигаретах содержится еще около 7 тысяч опасных химических веществ, что уж говорить о новом курительном «зле» — вейпах, айкосах, кальянах. Их производители уверяют, что они безвредны, но нет! В тех же электронных сигаретах жидкости при нагреве подвергаются химическим реакциям, в результате образуются яды и канцерогены. Формальдегид, ацетальдегид, диэтиленгликоль и ряд других химических веществ, содержащихся в электронных сигаретах, провоцируют развитие рака, бесплодия, серьезных патологий сердца и мозга», — предупреждает эксперт.

По ее словам, еще одна опасность альтернативных форм курения — быстрое привыкание. Люди начинают чаще курить электронные сигареты, ошибочно полагая, что они менее вредны для организма.

«У вейперов чаще всего развивается так называемая «попкорновая болезнь» (облитерирующий бронхиолит). Она возникает из-за токсичного химиката диацетила, который используют в 75% ароматизаторов для курения. Данное вещество можно употреблять в пищу, но при вдыхании оно становится смертельно опасным. Диацетил приводит к появлению воспалений, образованию рубцов, сужению бронхиол — крошечных дыхательных путей в легких, а в худшем случае — к смерти», — объясняет врач.

Ирина Дементьева советует отказаться от такой вредной привычки, как курение, в любой ее форме. Будь то обычные сигареты или электронные. Больше уделять времени занятиям спортом, соблюдать режим сна и правильно питаться.