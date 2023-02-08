Психолог рассказала, какие мультики могут сломать психику ребенка

Руководитель службы психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Татьяна Исраелян рассказала, какие мультики могут нанести вред психике ребенка.

«Главное, чтобы в нем не было сцен насилия, крови, низкопробного юмора, нецензурной лексики и сцен, которые могут травмировать психику ребенка. Он также не должен пугать, вызывать дискомфорт, а также негатив.

Нежелательны мультфильмы, которые несут в себе негативный посыл: учат неправильным вещам, пропагандируют плохие отношения с родителями, показывают в положительном или юмористическом ключе плохие привычки. В целом контент не должен быть аморальным», — приводит «Life.ru» слова психолога.

Также она посоветовала родителям самим отсматривать мультики на предмет «неправильного контента». Можно смотреть мультфильмы вместе с малышом, чтобы объяснять какие-то вещи во время просмотра, разбирать поступки героев, которые совершать не нужно.