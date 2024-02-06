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Психолог рассказала, как провести последний месяц зимы с пользой
Здоровье

6 февраля, 20:30

1 мин.

Психолог рассказала, как провести последний месяц зимы с пользой

Мария Маковей
Автор
Ирина Бабкина
Медицинский психолог
Веселая девушка катается на велосипеде зимой.
Фото AleksandarNakic/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» медицинский психолог Ирина Бабкина рассказала, как провести последний месяц зимы с максимальной пользой для психоэмоционального здоровья.

«К февралю многие чувствуют себя уставшими, истощенными. Все дело в том, что зимой организм испытывает нехватку витамина D, на улице постоянно холодно, нет желания и сил на прогулки, развлечения. Большую роль играют циркадные ритмы природы, самый важный из которых — освещенность. Циркадные ритмы влияют на наш цикл «сон — бодрствование», метаболизм, выработку гормонов, температуру. Когда пасмурно и мало солнца, возникают апатии, упаднические настроения и даже депрессии», — отметила эксперт.

Чтобы улучшить настроение, специалист советует добавить в жизнь больше ярких красок: новая деталь в интерьере, новая вещь в гардеробе, на рабочем столе.

«Обратитесь к специалисту, чтобы выяснить, нужно ли вам принимать витамин D. Это поможет не только укрепить иммунитет перед предстоящей сменой погоды, но и улучшить внутреннее самочувствие», — добавила психолог.

Также Ирина Бабкина рекомендует чаще гулять, встречаться с друзьями, использовать последний месяц зимы с пользой, например, начать изучать что-то новое: языки, вязание, танцы, рисование, освоить игру на каком-нибудь музыкальном инструменте и пр.

«Не превращайте вашу жизнь в ожидание — это отложенная жизнь. Не ждите чего-то лучшего, а живите сегодня, здесь и сейчас. Любое время года прекрасно!» — заключила эксперт.

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