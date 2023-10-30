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Сегодня, 07:35

Психолог рассказала, как избежать эмоционального выгорания

Мария Маковей
Автор
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Фото Freepik/@cookie_studio

Эмоциональное выгорание — одна из самых серьезных проблем современного мира. С бешеным ритмом жизни у человека порой не остается сил на банальные вещи и он гаснет, как свеча на ветру. Эксклюзивно для «СЭ» психолог, гештальт-терапевт Анна Фоминичева рассказала, как не стать заложником эмоционального бессилия.

Чтобы не допустить эмоционального выгорания, эксперт советует отдыхать.

«Важно устраивать себе отдых в том формате, который вас наполняет, переключает, расслабляет. Для каждого это разные виды деятельности: просмотр фильма, прогулки, вечер в кругу семьи», — отметила психолог.

По ее словам, важно понимать, что энергия и эмоции — это ограниченный ресурс. Не стоит допускать полной «разрядки батарейки». Если устали, возьмите небольшую паузу: один день отдыха, мини отпуск.

«Не забывайте про хобби и увлечения, они помогут ощутить стабильность, сохранить и преумножить энергию», — подчеркнула специалист.

Кроме того, поддерживайте отношения с близкими и друзьями. Теплые и интересные беседы наполняют позитивными эмоциями.

Как определить, что у вас эмоциональное выгорание? Читайте в материале «СЭ».

Психология
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