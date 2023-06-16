Психолог рассказал, почему 100 баллов на ЕГЭ не гарантируют успех в жизни

Психолог Евгений Идзяковский заявил, что 100 баллов на ЕГЭ не гарантия успеха в жизни.

«Успех в жизни также зависит от личностных качеств, таких как настойчивость, решительность, целеустремленность и умение преодолевать трудности. Эти качества не всегда связаны с академическими успехами и не отражаются в баллах ЕГЭ», — цитирует Идзяковского Life.ru.