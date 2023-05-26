Психолог рассказал, как справиться со страхом высоты
Психолог Евгений Идзиковский рассказал, чтодля борьбы со страхом высоты важно понять причину его происхождения.
«Не торопитесь вылечиться моментально! Делайте шаг за шагом, начните привыкать к высоте с самого небольшого уровня, на котором вам комфортно. Как почувствуете спокойствие и уверенность, можно взять уровень чуть побольше», — посоветовал психолог.
Чтобы избавиться от него, нужно провести его анали и понять откуда страх появился, осознать свои ощущения.
«Если страх очень вас беспокоит и справиться с ним у вас не получается, необходимо обратиться к профессионалу: психологу, психотерапевту, специалисту по работе с фобиями», — заявил Идзиковский Life.ru
Фобия высоты является одной из самых распространенных.
Источник: https://life.ru/p/1582206
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