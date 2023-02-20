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Сегодня, 14:35

Психолог Павел Раков назвал самые распространенные детские страхи

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/arthurhidden

Психолог Павел Раков специально для «СЭ» рассказал, какие детские страхи самые распространенные. По его словам, ребенок до 8 лет чаще всего боится различных чудовищ и сказочных персонажей, а также оказаться брошенным. Последний страх — один из основных, он сохраняется и у детей постарше, поэтому их нельзя надолго оставлять в одиночестве. «В этом вопросе следует найти золотую середину. Потому что если детей чересчур опекать, они будут избегать своих родителей. Необходимо давать им свободу действий, но держать в поле зрения, чтобы контролировать ситуацию», — пояснил Павел Раков.

Почему у детей появляются страхи, и как с ними бороться, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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