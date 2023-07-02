Психолог объяснила, почему не всегда нужно гасить эмоции

Психолог Ольга Сычева рассказала «СЭ», почему не всегда нужно гасить эмоции. «Причина возникновения стресса прежде всего связана с эмоциями, которые мы пытаемся погасить внутри себя. В жизни важно контролировать эмоции, и это очень полезно при общении с другими людьми. Но не следует постоянно сдерживать себя», — пояснила специалист. Неумение выплескивать эмоции, избавляться от негатива приводит к их накоплению, в результате чего могут возникнуть невротические расстройства и даже различные хронические заболевания.

Как отметила Ольга Сычева, очень важно регулярно давать выход любым эмоциям. «В арсенале психологов есть разные способы снятия эмоционального напряжения. В этом отлично помогают дыхательные техники, йога, медитации и ароматерапия», — резюмировала психолог.

Ранее мы подробно рассказывали, как бороться со стрессом и тревогой.