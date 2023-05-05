Психолог объяснила, почему не стоит перед сном смотреть сериалы и ТВ

Психолог Евгения Пименова в беседе с порталом News.ru рассказала, что за час-два до сна нужно перестать смотреть сериалы, принимать пищу и пользоваться гаджетами — это поможет быстро и легко заснуть. «Наладьте режим сна и бодрствования. Не смотрите сериалы, если уже почувствовали сонливость, позже уснуть будет еще тяжелее. Выработайте привычку ложиться спать в одно и то же время. За час-два до сна пройдитесь по улице, не используйте гаджеты и не объедайтесь», — порекомендовала специалист.

По словам Евгении Пименовой, стимулирующее действие могут оказывать и многие продукты, съеденные перед сном, особенно сладкое и жирное. Даже сладкий чай перед сном лучше исключить. Перевозбуждают нервную систему также смартфоны, планшеты, просмотр ТВ, любые интеллектуальные или физические нагрузки. Оптимальным решением перед сном будет совершить прогулку, принять теплую ванну, почитать книгу, послушать спокойную музыку, помедитировать. Одним словом, делать то, что расслабляет и со временем может стать сигналом для психики о том, что пора спать, резюмировала эксперт.

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