Психолог объяснила, с чем связана привычка заедать стресс

Психолог сети клиник интегративной медицины Дмитрия Раевского, старший куратор психотерапевтического онлайн-проекта для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья «Такой как мы», куратор ознакомительного курса «Познай себя» Елена Богатова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что заедание стресса — психологическая реакция. «В данном случае первичные базовые эмоции, возникшие в результате произошедшей ситуации, подавляются. Но так как ситуация оказалась сильно стрессовая, может и длительная, то подавленные эмоции продолжают напоминать о себе и их необходимо накрыть чем-то «сверху». Таким образом, еда становится для человека «спасительным» фактором при избавлении от негативного состояния», — пояснила психолог и отметила, чем вкуснее, вреднее пища, тем быстрее она помогает забыться и понизить уровень тревожности. Однако помогает это недолго. Какое-то время спустя, эмоции снова дают о себе знать, и их приходится опять «заедать».

По словам Елены Богатовой, необходимо научиться развивать эмоциональный интеллект. «Понимание природы возникновения эмоций, умение их «проживать», научат вас гармоничной, экологичной и спокойной жизни», — резюмировала специалист.