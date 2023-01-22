Психолог объяснила, почему бездельничать просто необходимо

Психолог сети клиник интегративной медицины Дмитрия Раевского, старший куратор психотерапевтического онлайн-проекта для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья «Такой как мы», куратор ознакомительного курса «Познай себя» Елена Богатова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что в нашем мире все подвержено закону ритма. «День сменяет ночь, времена года сменяют друг друга и так далее. И нам также необходима смена: работа — отдых. Если по каким-то причинам мы начинаем нарушать этот закон, то все внутри нас начинает ломаться. Система распознает нас как испорченный элемент и выводит из строя», — пояснила эксперт.

Непрерывная работа без отдыха может обернуться для трудоголика серьезным заболеванием и долгим восстановлением. В пример Елена Богатова привела смену дня и ночи, когда днем мы бодрствуем, и организм трудится, отдавая часть своей энергии, а ночью восстанавливается. «Организм восстанавливается во время сна, и именно поэтому мы готовы к новым подвигам на следующий день. Но бывает так, что днем вы затрачиваете столько энергии, что ночью это количество не может восстановиться. На второй, третий, четвертый и так далее дни происходит то же самое. Двигаясь в таком режиме, мы не успеваем восполняться ночами и в итоге заболеваем. Небольшие перезагрузки днем помогли бы этого избежать», — заявила психолог.

В завершение беседы Елена Богатова дала рекомендацию: если вы чувствуете потребность организма лечь и ничего не делать, лентяйничать, смотреть в потолок — смело следуйте за своим желанием. «Порой десятиминутное «ничегонеделание» может восстановить и наполнить до конца рабочего дня. Наш организм устроен грамотно и сбалансирован. Научитесь слушать свое тело, свои желания, и ваше здоровье станет намного крепче», — резюмировала специалист.