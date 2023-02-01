Психолог объяснила, как понравиться человеку с помощью 8 способов

Психолог Юлия Левченко эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что любые социальные связи гораздо легче сформировать, если начать с небольших жестов дружбы, нежели с критики или навязывания своей личности другим.

Один из вариантов сблизиться — попросить об одолжении, так называемый эффект Бенджамина Франклина. «Скажите что-то вроде: «Виктор, не могли бы вы передать мне соль, пожалуйста?» В подсознании тут же зарождается мысль о том, что просьба основана на симпатии, которая тут же становится взаимной», — пояснила Юлия Левченко.

Также психолог рекомендовала слушать и соглашаться, ведь слышать и слушать отнюдь не одно и то же. «Всем нравится чувствовать, что их слышат. Вы можете добиться расположения человека, активно слушая, что он говорит», — подчеркнула психолог, заметив, что хороший слушатель умеет задавать вопросы и комментировать, демонстрируя свою заинтересованность.

По словам Юлии Левченко, чтобы понравиться кому-то, нужно вызывать у него положительные эмоции и чувства. Согласно исследованию Филиппа Роша из Женевского университетского госпиталя в Швейцарии, младенцы, как только мать начинала ласково их гладить, тут же начинали улыбаться — они автоматически, неосознанно делают что-то приятное в ответ на действие, приятное для них.

Добиться симпатии можно, искренне улыбнувшись, обратившись за советом (людям нравится чувствовать себя нужными), подчеркнув общие ценности и интересы или же подражая манерам собеседника (отзеркаливая его). Помогут вам грамотные, дозированные комплименты, навык избегать споров, умение прощать и понимать.

Последний метод основан на концепции уязвимости. «Вам потребуется искренне раскрыться, продемонстрировав свои недостатки, свои слабости и то, где вам не хватает знаний и силы в жизни. Приготовьтесь быть уязвимым, если хотите, чтобы люди сразу полюбили вас», — резюмировала Юлия Левченко.