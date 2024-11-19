Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Психолог объяснила, как избавиться от кошмаров взрослым
Здоровье

Сегодня, 20:05

2 мин.

Психолог объяснила, как избавиться от кошмарных снов

Мария Задорожная
Автор
Девушке снятся кошмары
Фото demaerre, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В беседе с «СЭ» клинический психолог Елена Ожерельева поделилась некоторыми рекомендациями, которые помогут взрослым снизить вероятность появления кошмаров во сне.

Первое, что стоит сделать, — это установить стабильный распорядок сна. Важно ложиться и вставать в одно и то же время, даже когда возникает желание отдохнуть и нарушить этот режим в выходные.

Стоит также избегать физических нагрузок за 3-4 часа до сна. Вечером лучше сосредоточиться на спокойных видах деятельности, которые помогут настроиться на отдых. Не менее важным является отказ от использования гаджетов за один-два часа до сна, поскольку экранное время может негативно влиять на качество сна.

«Если все рекомендации не помогают и кошмары снятся часто — два (или более) раза в неделю, точно стоит идти к врачу, чтобы найти их причину. Кошмары влияют не только на сон. Как следствие недосыпа — портится настроение в течение дня, снижается активность. Психиатр или психолог помогут разобраться в проблеме и убрать причину, а не следствие», — добавила эксперт.

Кроме того, следует использовать кровать только для сна. Это значит, что в ней не надо есть, читать или просматривать видео. Все эти действия могут создать ассоциацию с бодрствующим состоянием, что затрудняет переход в режим сна.

Также психолог посоветовала обратить внимание на привычки. Употребление алкоголя, никотина и кофеина непосредственно перед сном может стать причиной беспокойных ночей. Вместо этого лучше внедрить релаксационные практики, такие как дыхательная гимнастика, медитация или метод мышечной релаксации Джекобсона, который объединяет активное напряжение и расслабление различных групп мышц.Наконец, нужно проветривать спальню, чтобы создать комфортную атмосферу для сна.

По словам Ожерельевой, соблюдение этих простых рекомендаций поможет улучшить качество вашего сна и снизить вероятность появления тревожных сновидений.

Девушка наносит маску для лица. Как правильно выбрать косметику? 4 опасных вещества в составе, которых лучше избегать
Психология
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Футболист сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа
Баскетболист Болл оштрафован на 100 тысяч долларов за гомофобный комментарий
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
Лавров назвал удар ATACMS по Брянской области сигналом Запада о желании эскалации
«Этот русский – чистой воды инопланетянин!». Что сейчас в США говорят про Александра Овечкина
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
18 ноя 17:10
Врач объяснил, почему антибиотики негативно влияют на работу ЖКТ
18 ноя 15:45
Диетолог развеяла популярный миф о суточной норме воды
17 ноя 13:15
Кардиолог назвал неочевидный плюс ежедневной зарядки
16 ноя 12:35
Ученые нашли генетическую причину тяги к сладкому
15 ноя 19:05
Терапевт назвала причину, по которой не стоит переезжать к морю