Психолог объяснил, как избавиться от страха высоты

Психолог Евгений Идзиковский в беседе с порталом News.ru рассказал, как можно избавиться от страха высоты или, по-научному — акрофобии. По словам специалиста, нужно это делать постепенно, начиная с подъемов на небольшой холм или балкон первого-второго этажей. Если случился приступ страха, постарайтесь глубоко и ровно дышать. «Когда вы чувствуете страх высоты, ваше дыхание может стать быстрым и поверхностным. Используйте визуализацию. Представьте, что вы находитесь на безопасной и комфортной высоте», — пояснил психолог.

Евгений Идзиковский посоветовал выяснить, что именно вызывает страх высоты — это поможет в преодолении фобии. Чтобы избавиться от акрофобии, потребуется терпение и настойчивость, поскольку это займет некоторое время. Если самостоятельно победить страх не получается, лучше обратиться к специалисту, резюмировал психолог.

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