Психолог назвала опасные заболевания, которые провоцирует одиночество

Удивительно, но любителям «побыть одному» нужно задуматься. Ведь одиночество может стать причиной развития множества заболеваний, вплоть до онкологии, считает психолог Наталья Наумова. Об этом она сообщила в интервью NEWS.ru .

По словам эксперта, одиночки чаще других подвержены чувству вины и собственной ненужности. Из-за этой тяжелой эмоции страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается работа мозга и появляются психические заболевания.

«У человека развивается целый ряд заболеваний, страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается работа мозга, из-за того, что много думает и переживает, происходит напряжение в шейно-плечевом поясе. Человек хуже концентрируется, становится менее внимательным, ухудшается память. Может даже развиться болезнь Альцгеймера», — объяснила психолог.

Кроме того, Наумова отметила, что из-за одиночества человек чаще злоупотребляет вредной пищей и пьет алкоголь. Что по итогу приводит к ожирению, кожным высыпаниям, ухудшению сна и внешнего вида, а также образованию раковых опухолей.

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