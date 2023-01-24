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Сегодня, 07:30

Психолог назвала 7 привычек людей, которых все любят

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik

Психолог, старший куратор психотерапевтического онлайн-проекта для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья «Такой как мы», куратор ознакомительного курса «Познай себя» Елена Богатова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что есть такие люди, которых любят, кажется, все. От них исходит какой-то магнетизм и волшебство. «Характер человека складывается из его внутреннего душевного развития. Насколько человек способен «светить», настолько больше он притягивает окружающих. Внутренний свет создает направленность на развитие лучших качеств характера, и они неминуемо проявляются во всей деятельности человека», — подчеркнула специалист.

По словам Елены Богатовой, лучшими качествами, которые вы можете в себе развить, будут доброта, сострадание, которое не в коей мере нельзя путать с жалостью, и живой интерес к жизни. «Стоит заметить, что все эти качества должны быть неподдельными, искренними, именно поэтому они привлекают других людей. И именно поэтому у тех людей, которые стараются понравиться, этого не получается. Игра и неискренность ощущаются на очень тонком плане и считываются, как фальш. Даже если сразу не удается определить, что человек не честен, то, спустя время, это обязательно проявится и оттолкнет от него», — пояснила психолог.

Елена Богатова отметила, что у людей, которые всем нравятся, также существуют определенные привычки, принципы: они внимательны к окружающим (на это их толкает сострадание), очень тактичны в общении с другими людьми, делают с любовью все, к чему прикасаются, честны со всеми и с собой в первую очередь, делают из своей жизни радостный праздник, постоянно обучаются (не стоят на месте), у них есть система ценностей. «Ценность человеческой жизни для них превыше всего. Именно поэтому они открыты и бережны с окружающими. Именно поэтому они получают любовь окружающих в ответ», — резюмировала эксперт.

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