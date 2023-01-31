Психолог назвала 5 признаков токсичных отношений в семье

Психолог Юлия Керецман эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что зачастую мы встречаем токсичных людей и, сами того не подозревая, вступаем с ними в отношения, бытовые или рабочие. «Продолжительный контакт с такими людьми ведет к проблемам с самооценкой и домашнему насилию. Поэтому так важно вовремя определить токсичность и принять всевозможные меры», — предупредила специалист. Тема абьюзивности в отношениях широко обсуждаема, но меньше ее не становится. Поскольку токсичность умело скрывается за заботой и вниманием — их крайне сложно отличить.

По словам Юлии Керецман, один из признаков абьюзивных отношений — постоянный контроль. Это могут быть ежедневные расспросы о том, кто звонил, с кем была встреча. В крайнем случае это прямые допросы и вторжение в личное пространство.

Также токсичный партнер всегда пытается распоряжаться домашним бюджетом единолично.

По словам специалиста, об абьюзе может говорить любой вид агрессии. Это не просто психологическое или физическое насилие. Это и оскорбления, и насмешки, и побуждение к чувству вины, и манипуляции. «Манипуляции — главный инструмент домашнего абьюза»,— предупредила психолог.

Постоянные напоминания о недостатках — также индикатор токсичных отношений. «Токсичность идет бок о бок с эгоизмом, а никакой эгоист не признает своих минусов, скорее сосредоточится на ваших», — пояснила Юлия Керецман.

Ревность, по словам специалиста, тоже относится к абьюзу. «Кто-то до сих пор принимает ревность за страх потерять партнера. К общему сожалению, это чаще эгоизм, чем приятное внимание. Такой партнер будет стараться свести к минимуму ваше общение с друзьями и родными. Будет устраивать эмоциональные «качели»: сперва проявлять агрессию, кричать, унижать, а после оправдывать свое поведение заботой», — предостерегла эксперт.

Если вы оказались в подобной ситуации, психолог порекомендовала быть настойчивыми и решительными: «Объясните партнеру, какие чувства в вас вызывает его поведение и какие последствия его ждут, если ничего не изменится», — резюмировала Юлия Керецман.