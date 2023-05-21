Психолог Крутских назвала полезные привычки, которые избавят от усталости

Клинический психолог, коуч Ирина Крутских рассказала, что низкая самооценка и страхи приводят к усталости.

«Постоянная усталость часто связана с тем, что психическая энергия идет на «обслуживание» внутренних психических процессов, страхов, блоков, сдерживание внутренних конфликтов и психологические защиты. Постоянное напряжение и стресс неминуемо приводят к физическому и эмоциональному истощению», — приводит «Life.ru» слова Крутских.

Также, по словам специалиста, усталость могут вызывать токсичные, негативные отношения с близкими людьми или коллегами. Кроме того, причинами усталости могут быть дефицит сна, стресс, неправильное питание, факторы окружающей среды, вредные привычки и низкий уровень физической активности.

Как отмечает психолог, чтобы преодолеть это пагубное состояние, нужно определить свои долгосрочные цели, ценности и приоритеты в жизни, найти подходящие способы релаксации и отдыха, установить границы и научиться говорить «нет». Также Крутских рекомендует установить ясные границы между работой и личной жизнью, чтобы избежать перегрузки и переутомления.