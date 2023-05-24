Психолог Идзиковский рассказал, что будет с организмом, если работать шесть дней в неделю

Психолог Евгений Идзиковский заявил, что при шестидневном рабочем графике человек рискует получить проблемы с психикой и нарушения биоритмов организма.

«Ко мне довольно часто приходят на психотерапию с вопросами усталости и выгорания. И многие мечтают о четырех- или даже трехдневной рабочей неделе, иногда устраивая ее себе искусственно, уходя на полставки. Вот появилась инициатива сделать в России шестидневную рабочую неделю. К чему это может привести? Во-первых, к усталости и переутомлению. Во-вторых, страдает сон и нарушаются биоритмы», — приводит «Life.ru» слова Идзиковского.

Также, по словам психолога, работа на шестидневке не позволит уделять должное внимание семье и друзьям, что негативно скажется на общем благополучии и психологическом состоянии человека. Кроме того, длительное рабочее время связано с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.