Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Психолог и тренер объяснили, почему появляются проблемы с шеей
Здоровье

Сегодня, 20:05

1 мин.

Психолог и тренер объяснили, почему появляются проблемы с шеей

Мария Задорожная
Автор
Боль в шее у девушки
Фото fizkes, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Психолог Наталья Керре и инструктор по лечебной физкультуре Анастасия Полохова в беседе с «СЭ» рассказали о самых частых причинах возникновения проблем с шеей. По их словам, старые травмы (в том числе полученные при рождении и усугубившиеся с возрастом), искривление позвоночника, длительное неподвижное сидение за компьютером, письменным столом, рулем машины могут привести к неприятным ощущениям в шее. К менее очевидным причинам они отнесли хронические стрессы, когда человек непроизвольно «вжимает» шею в плечи.

«С одной стороны, вы словно хотите стать меньше, с другой стороны — напрягаете мышцы, словно пытаясь создать мышечный панцирь и отгородиться от атак окружающего мира. Получается замкнутый круг — ваша шея в напряжении, потому что вы испытываете стресс, а из-за напряжения образуется зажим и ухудшается кровоток, что, в свою очередь, усугубляет переживание», — отметили эксперты.

Кроме того, стрессовое состояние может провоцировать работа. Сложные задачи, психологическая нагрузка, сильная усталость, ненормированный график, отсутствие режима сна и отдыха, долгое сидение за компьютером создают благоприятную для переживаний атмосферу.

«В современном мире сложно отказаться от гаджетов, особенно на работе. Но в ваших силах адаптироваться под условия и создать для себя комфортную среду. Также можно использовать техники для снижения мышечного тонуса в шее», — подытожили специалисты.

Упражнение для спины. Осанка: причины нарушения и способы исправления
Польза и вред
Психология
Новости холдинга
Станислав Черчесов близок к увольнению из сборной Казахстана
Жираф Самсон появится в экспозиции Дарвиновского музея в виде чучела
Бывший боец UFC Мария Агапова снова осталась без дома
Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области в рамках «Елки желаний»
Роша может уехать в Бразилию, Помазун – уйти в «Спартак». Что происходит с ЦСКА
Житель Чебоксар задержан за оправдание теракта в «Крокусе»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
22 дек 19:30
Дерматолог объяснила, как ухаживать за кожей лица зимой
22 дек 16:25
Пластический хирург заявил, что массаж лица провоцирует старение
22 дек 12:45
Терапевт объяснил, как тяжелое одеяло влияет на работу организма
20 дек 18:45
Врач Мясников назвал популярный препарат, который опасен для печени
19 дек 19:35
Терапевт назвала причину повышения температуры без симптомов простуды