Психолог Екушевская объяснила, почему мозг «саботирует» полезные привычки

Психолог Анастасия Екушевская объяснила, почему иногда бывает сложно взяться за что-то новое.

Как отмечает специалист, человеческий мозг привыкает к определенным поведенческим схемам, а когда человек пытается изменить их, появляется протест.

«Парадоксально, но, чтобы снизить дискомфорт, его необходимо принять как нормальную часть процесса изменений. Стоит позволить себе адаптироваться, сделав перерыв, а также пересмотреть свой подход к формированию привычки и найти более удобный формат. Например, некоторым людям проще достигать каких-то целей в режиме марафонов, поэтому можно устроить для себя «марафон привычек», это поможет превратить процесс в игру, когда у вас есть старт и финал по времени», — приводит «Life.ru» слова Екушевской.