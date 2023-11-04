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4 ноября, 20:10

Психиатр рассказала, о самом «хвостатом» способе борьбы со стрессом

Мария Маковей
Автор
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Девушка обнимает питомца
Фото asmina007/istockphoto.com

В неделю борьбы со стрессом психиатр, психотерапевт Алана Баева рассказала изданию «Аргументы и факты» о самом «хвостатом» способе борьбы со стрессом.

«Домашние животные обладают невероятной харизмой и сильно влияют на эмоциональное состояние человека», — говорит эксперт.

По словам Баевой, большинство питомцев эмоционально связаны с хозяевами. Они не только распознают тон голоса, запах, но и улавливают настроение человека.

«Через контакт и поглаживание питомец показывает сопереживание и нежность к своему хозяину, что позитивно отражается на эмоциональном состоянии человека, особенно в состоянии стресса. У него начинают выделяться гормоны радости, появляется ощущение значимости и ценности», — объясняет врач.

Кроме того, домашние животные проявляют безусловную любовь, которая, как известно, помогает в борьбе с тревожностью.

Ранее психолог рассказал, в каком возрасте ребенку можно заводить питомца.

Медицина
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