Психиатр рассказала, какой вред может нанести прием ванны со льдом

Врач-психиатр, эксперт социального проекта Деменция.net, кандидат медицинских наук Мария Штань рассказала «СЭ», всем ли полезен прием ванны со льдом.

После интенсивных тренировок может возникать мышечная боль. Гель не всегда помогает — хочется решить проблему кардинально: например, встать под холодный душ или погрузиться в ванну с ледяной водой. По словам эксперта, постепенное привыкание к холодной воде перестраивает физиологические реакции. В процессе адаптации терморецепторы «перенастраиваются» и начинают воспринимать холод иначе. Одновременно происходит перераспределение кровотока — усиливается его приток к внутренним органам, в том числе к мозгу. В это же время активируется эндокринная система: гипофиз, надпочечники и щитовидная железа.

Выделяемые этими органами гормоны запускают перестройку центральной нервной системы (ЦНС), влияют на обмен нуклеиновых кислот и ферментативную активность, способствуют более активной миелинизации нервных волокон и «тренируют» подвижность нервных процессов. В результате наблюдается улучшение когнитивных функций — в частности, концентрации внимания и памяти.

«Тем не менее эффект от холодных процедур носит кратковременный характер. Некоторые спортсмены прибегают к экстремальным температурам — и делают это зря. Главная опасность заключается в игнорировании индивидуальных особенностей организма. Порог восприятия холода у всех разный, а значит, и потенциальный вред для внутренних органов — тоже», — отметила эксперт.

Эффективность холодных процедур после тренировок со временем может снижаться, а в некоторых случаях даже вредить здоровью. Однако не существует единого мнения о том, какая температура воды оптимальна, подчеркнула врач.

Организм реагирует на тепло и холод по-разному, и у каждого человека есть индивидуальный температурный порог, формирующийся под влиянием множества факторов. Среди них: чувствительность кожных рецепторов, температура и динамика изменения воды, площадь погруженной поверхности тела, функциональное состояние нервной системы (в частности, проводящих афферентных путей), а также психоэмоциональное состояние.

Доктор обратила внимание, что адаптация к экстремальному холоду — процесс сложный и небезопасный. Кратковременное облегчение боли или прилив бодрости могут обернуться угрозой для сердца, сосудов и ясности мышления, особенно при скрытых проблемах со здоровьем.

«Конечно, стоит помнить, что у детей и пожилых людей температурный порог может быть иным — это связано с особенностями иммунной системы. Кроме того, климатические условия проживания тоже влияют: особенно это заметно при акклиматизации, когда, например, человек переезжает из теплого региона в климат с низкими температурами. В таких случаях адаптация температурного порога может сопровождаться временным снижением когнитивных функций», — прокомментировала медик.

При этом, опасность холодных процедур существует даже для здоровых и тренированных спортсменов.

«Водные процедуры очень полезны. Сегодня существует множество их разновидностей. Что касается любителей фитнеса — можно использовать контрастный душ, но начинать следует постепенно и строго соблюдать температурный режим. Людям с артериальной гипертензией, пожилым и не адаптированным к холоду не стоит практиковать такие процедуры. Вместо этого можно выбрать обтирания, пылевой, дождевой или циркулярный душ», — добавила Штань.

Выбирая метод восстановления, психиатр советует трезво оценить свои силы и состояние. Отдавать предпочтение безопасным способам, а не очередному экстремальному мейнстриму с кубиками льда.