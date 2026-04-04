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Психиатр ответил, правда ли существует «весеннее обострение»
Здоровье

4 апреля, 15:45

1 мин.

Психиатр ответил, правда ли существует «весеннее обострение»

Кристина Гергис
Автор
Пациент с депрессией в клинике
Фото Akarawut Lohacharoenvanich, iStock

В начале весны многие в шутку говорят о «весеннем обострении». Правда ли оно существует и как смена сезона влияет на психическое состояние, рассказал RT врач психиатр-нарколог Руслан Исаев.

По словам доктора, весной происходит множество изменений. Увеличивается продолжительность светового дня, меняется режим сна, повышается активность. На чувствительную психику такая перестройка ритмов может оказать серьезное влияние.

«Это не значит, что «обострение» неизбежно, но у части пациентов возможна дестабилизация состояния. Для близких и самого человека значимым является не столько время года, сколько изменение качества психического состояния», — сообщил Исаев.

Врач утверждает: весна сама по себе не вызывает психических нарушений, но может стать фактором, из-за которого у предрасположенных людей проявляются или обостряются уже существующие расстройства.

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