Профессор разоблачил расхожий миф о седых волосах и стрессе

Профессор Сергей Гильденскиольд заявил, что оседевшие волосы уже не вернут свой изначальный цвет.

«Изначально наши волосы вообще бесцветные. Они приобретают окраску благодаря совместному действию пигмента меланина, который вырабатывают клетки-меланоциты, и фермента тирозиназы. Но продуцирование меланина и тирозиназы с возрастом снижается. И это неизбежно ведет к появлению в волосах пустот, а значит, седины. Факторами, влияющими на появление и увеличение количества седых волос, также являются гормональные изменения, недостаток витаминов групп А, С, D, В, меди и железа, других микроэлементов, различные заболевания. И да, разумеется, стресс — это тоже фактор, влияющий на появление и увеличение седины. Но это точно не определяющий фактор, поскольку опыт показывает, что, как ни ограждай себя от стрессов, все равно поседеешь. Желание людей избавиться от седины и вернуть волосам первоначальный цвет неистребимо, и на эту тему ведется множество исследований. Но, хочу подчеркнуть, ни одно из них пока не увенчалось успехом. Пока никакими воздействиями, внутренними или внешними, не удалось коренным образом остановить или обратить вспять происходящие в организме изменения, вызывающие седину», — приводит слова Гильденскиольда Life.ru.