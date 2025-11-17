Стиль жизни
Профессор назвала болезнь, которая сокращает жизнь на 10-15 лет
Сегодня, 15:10

Профессор назвала болезнь, которая сокращает жизнь на 10-15 лет

Мария Задорожная
Мужчина на приеме у врача
Фото ARMMY PICCA, iStock

Сахарный диабет оказывает влияние практически на весь организм — страдают мозг, сердце, мышцы, почки и печень. Об этом заявила доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, диабет способен уменьшить ожидаемую продолжительность жизни на 10-15 лет. Причина — ускоренное «старение» и изнашивание органов под воздействием стойкой гипергликемии и инсулинорезистентности. Эти состояния запускают каскад неблагоприятных процессов: усиливают окислительный стресс, способствуют укорочению теломер, поддерживают хроническое низкоинтенсивное воспаление и приводят к эпигенетическим сбоям.

Именно этот комплекс формирует порочный круг «метаболические нарушения — воспаление — старение», который ведет к преждевременному ухудшению функций органов и систем.

Эксперт привела в пример исследование, которое показывает, что у людей с диабетом когнитивные функции снижаются в среднем на 68 процентов быстрее, чем у тех, у кого заболевания нет, а риск ранней сердечной недостаточности возрастает в 4-8 раз.

