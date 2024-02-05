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Признаки повышенного холестерина в крови
Здоровье

5 февраля, 13:20

1 мин.

Врач перечислил неочевидные признаки повышенного холестерина

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Женщина смотрит в зеркало.
Фото LumiNola/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Сахаров рассказал, какие неочевидные признаки могут указывать на повышенный холестерин.

«Как устроен наш среднестатистический гражданин? Ничего не болит — зачем идти в больницу. Поэтому почти 80% людей узнают о проблеме только во время обследования, например, диспансеризации. А тем временем повышенный уровень холестерина может привести к образованию атеросклеротических бляшек, сужению просвета сосудов, нарушению кровотока, а самое худшее — к инсульту или инфаркту», — сказал доктор.

Врач подчеркнул, что большую часть холестерина (80%) наш организм вырабатывает самостоятельно в клетках печени. Оставшиеся 20% поступает в организм с едой, особенно с продуктами животного происхождения.

«Однако не только пища оказывает влияние на уровень холестерина. Недосып, неправильное питание, вредные привычки, стресс могут нарушить обмен веществ», — добавил Сахаров.

Кроме того, эксперт отметил, что есть ряд внешних признаков, которые могут говорить о проблемах с холестерином: несвойственные отложения, бляшки на веках и бело-серые круги на роговице глаз.

Медик предупредил, что если вы заметили подобные изменения на теле, незамедлительно обратитесь к врачу для более точного исследования состояния организма.

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