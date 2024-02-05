Врач перечислил неочевидные признаки повышенного холестерина

Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Сахаров рассказал, какие неочевидные признаки могут указывать на повышенный холестерин.

«Как устроен наш среднестатистический гражданин? Ничего не болит — зачем идти в больницу. Поэтому почти 80% людей узнают о проблеме только во время обследования, например, диспансеризации. А тем временем повышенный уровень холестерина может привести к образованию атеросклеротических бляшек, сужению просвета сосудов, нарушению кровотока, а самое худшее — к инсульту или инфаркту», — сказал доктор.

Врач подчеркнул, что большую часть холестерина (80%) наш организм вырабатывает самостоятельно в клетках печени. Оставшиеся 20% поступает в организм с едой, особенно с продуктами животного происхождения.

«Однако не только пища оказывает влияние на уровень холестерина. Недосып, неправильное питание, вредные привычки, стресс могут нарушить обмен веществ», — добавил Сахаров.

Кроме того, эксперт отметил, что есть ряд внешних признаков, которые могут говорить о проблемах с холестерином: несвойственные отложения, бляшки на веках и бело-серые круги на роговице глаз.

Медик предупредил, что если вы заметили подобные изменения на теле, незамедлительно обратитесь к врачу для более точного исследования состояния организма.