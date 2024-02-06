Инъекции гормонов роста провоцируют развитие болезни Альцгеймера
Ученые из Университетского колледжа Лондона заявили, что у людей, которым делали инъекции гормонов роста, есть риск развития болезни Альцгеймера. Исследование об этом опубликовано в журнале Nature Medicine.
С 1959 по 1985 год почти 2 тысячи британцев проходили лечение с использованием гормонов роста. Как выяснили ученые, у восьми пациентов из этого списка развилась болезнь Альцгеймера именно из-за инъекций. По мнению исследователей, развитие заболевания могут спровоцировать прионы — белки тел, молекулы которых могут принять и передать отличающуюся друг от друга трехмерную структуру.
Ученые отметили, что это открытие позволило им больше понять природу возникновения болезни Альцгеймера.
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25 фев 20:00
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