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Причины появления целлюлита, почему появляется целлюлит
Здоровье

25 февраля, 20:00

1 мин.

Эндокринолог назвала причины появления целлюлита

Мария Маковей
Автор
Девушка делает массаж против целлюлита.
Фото IRA_EVVA/istockphoto.com
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Врач-эндокринолог Елена Зяблова объяснила, что основная причина появления целлюлита — ослабление соединительной ткани, увеличение жировых клеток и уменьшение микроциркуляции под кожей.

Кроме того, увеличивают риск развития целлюлита генетика, малоподвижный образ жизни, неправильное питание. Как отметила врач, даже у людей с низким процентом жира в организме может появиться целлюлит. Это связано с особенностями строения кожи и распределения жировой ткани.

«У мужчин целлюлит тоже бывает, но, как правило, он менее заметен из-за особенностей мужской кожи и распределения жировой ткани», — сказала эксперт в беседе с «Лентой.RU».

Зяблова порекомендовала следить за весом, правильно питаться, делать массажи и заниматься спортом, чтобы избавиться от ненавистного косметического дефекта.

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