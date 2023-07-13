Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 20:35

Причиной массового отравления детей в Оренбургской области стал йогурт

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ребенок пьет йогурт.
Фото Freepik/prostooleh

13 июля на портале mash сообщили, что причиной массового отравления детей в Орске Оренбургской области стал йогурт, в котором нашли стафилококковый энтеротоксин А. Пострадало, как минимум, 36 детей, из них девять экстренно госпитализированы. Роспотребнадзор провел экспертизу и нашел бактерии в кисломолочных продуктах, которые давали детям на десерт. По версии ведомства, всем стало плохо из-за неправильного хранения продукта и нарушения санитарно-эпидемиологических правил в учреждениях. Поставки продукции с предприятия-производителя приостановлены как в детсады, так и в магазины.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала «СЭ», что стафилококк — это род бактерий, известных своей способностью вызывать инфекционные заболевания. «Стафилококки — это грамположительные, анаэробные бактерии, которые могут обитать на коже, в носоглотке и других частях тела человека. Некоторые из них могут быть патогенными и вызывать инфекционные заболевания, такие как ангина, гнойные воспалительные процессы, сепсис и другие», — предупредила специалист. Стафилококк может передаваться несколькими способами, включая контактно-бытовой путь, капельно-воздушный и через зараженные пищевые продукты. «Бактерия может попасть в организм через зараженные предметы, такие как дверные ручки и средства личной гигиены. Наиболее часто стафилококк попадает в организм через ранки и микротрещины на коже. Стафилококковые инфекции также могут передаваться от больных людей», — пояснила Екатерина Курбатова.

Чтобы предотвратить передачу стафилококка, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки и не использовать чужие личные вещи. При лечении стафилококковой инфекции могут использоваться антибиотики нового поколения (полусинтетические пенициллины, аминогликозиды и другие), антисептики (йод, зеленка), иммуномодуляторы и даже хирургическое вмешательство. «В некоторых случаях, особенно при гнойных осложнениях, может потребоваться хирургическое вмешательство для дренирования гнойных очагов или удаления зараженных тканей. Важно отметить, что лечение стафилококковой инфекции должно проводиться под наблюдением врача, который определит оптимальный подход в каждом конкретном случае», — резюмировала эксперт.

Ранее, 17 июня, мы рассказывали, как действовать при отравлении сальмонеллой.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Медицина
1
0
Читайте также
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врачи оценили риски заражения вирусом Оз в России

Врачи рассказали о генетическом заболевании, приводящем к слепоте и глухоте
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости