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Почему россияне стали больше интересоваться альтернативной медициной
Здоровье

Сегодня, 16:15

2 мин.

Врач и психолог ответили, почему россияне стали больше интересоваться альтернативной медициной

Мария Задорожная
Автор
Марина Долгушкина
Врач-терапевт
Сырые яйца в стакане
Фото Biserka Stojanovic, iStock
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В СМИ появилась информация, что россияне стали больше интересоваться альтернативной медициной. Так особо восприимчивые граждане не брезгуют внутривенных инъекций спермы, яиц и грибов в надежде вылечиться.

Эксклюзивно для «СЭ» практикующий психолог Любовь Полякова и врач-терапевт Марина Долгушкина рассказали, почему некоторые россияне переходят на сторону альтернативной медицины и чем это опасно для них самих.

«Яйцетерапия и любое использование средств, не предусмотренных для введения вену, просто опасны для здоровья. Все может начаться с банальной аллергии и закончиться анафилактическим шоком. Но самое страшное, что в погоне за «чудо-средствами» люди запускают течение болезни и все заканчивается плачевно», — отметила терапевт.

Практикующий психолог Любовь Полякова добавила, что интерес к необычным методам лечения возникает у человека при отсутствии критического мышления. Он не способен проверять новую информацию, ставить ее под сомнение, изучать и анализировать источники этой информации, задавать вопросы.

«Сегодня в мире изобилие информации, непроверенной и недостоверной. Человек без критического мышления эту информацию пассивно потребляет, не проверяет. Он верит убедительно звучащим теориям, которые выглядят, как научные, и очень похожи на правду. Чем ярче бред, тем быстрее он расходится, особенно в интернете. И люди с неразвитым критическим мышлением попадаются в эту ловушку», — объяснила специалист.

Психолог подчеркнула, что чаще всего такие люди получают информацию из одного источника, а затем находят подтверждения, но не ищут опровержений. Они не распознают попытки внушить им что-то неподобающее. Просто верят, ведь так легче и проще. При этом снимается ответственность — человек просто верит тому, кто кажется убедительным. Рефлексия жизни отсутствует.

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