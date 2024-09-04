Офтальмолог объяснила, почему Элтон Джон мог частично ослепнуть

Эксклюзивно для «СЭ» врач-офтальмолог Анастасия Савинкова назвала возможные причины, которые могли привести к частичной слепоте певца Элтона Джона на фоне перенесенной глазной инфекции.

«Конечно, точно утверждать, что именно привело к частичной потери зрения у артиста, я не могу. Ведь оказать воздействие на способность видеть способна любая вирусная или бактериальная инфекция зрительных органов. Это может быть и конъюнктивит, и гнойные инфекции глаз, и кератит, и хориоидит, и другие заболевания», — объяснила врач.

По слова эксперта, инфекции легко проникают в зрительные органы, особенно при несоблюдении гигиены рук, лица и контактных линз. Также привести к развитию инфекции зрительных органов могут патологии, нарушающие состав и целостность слезной пленки, различные травмы зрительных органов, снижение иммунитета и патологии, снижающие иммунную функцию организма.

«Первое, что нужно запомнить, — каждая инфекция обязательно требует лечебных мер во избежание развития осложнений. Поэтому при возникновении таких симптомом, как покраснение глаз, выделение гноя, слезоточивость, дискомфорт, боль, ухудшение зрения, следует незамедлительно идти к офтальмологу», — сказала медик.

Чтобы избежать глазных инфекций, врач рекомендует следить за гигиеной лица и рук, тщательно очищать контактные линзы, укреплять иммунитет и проводить своевременную санацию рта, ведь причиной распространения инфекций могут также стать больные зубы. Кроме того, необходимо вовремя лечить любые хронические очаги инфекции в организме, будь то горло, нос, уши или зубы.