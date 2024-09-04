Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Почему Элтон Джон ослеп: мнение офтальмолога
Здоровье

Сегодня, 16:25

2 мин.

Офтальмолог объяснила, почему Элтон Джон мог частично ослепнуть

Мария Задорожная
Автор
Анастасия Савинкова
Врач-офтальмолог
Элтон Джон
Офтальмолог объяснила, почему Элтон Джон мог частично ослепнуть.
Фото Gareth Cattermole, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Эксклюзивно для «СЭ» врач-офтальмолог Анастасия Савинкова назвала возможные причины, которые могли привести к частичной слепоте певца Элтона Джона на фоне перенесенной глазной инфекции.

Элтон Джон ослеп: что известно о&nbsp;болезни&nbsp;&mdash; чем болел и&nbsp;почему ослеп. Певец Элтон Джон рассказал, что частично ослеп

«Конечно, точно утверждать, что именно привело к частичной потери зрения у артиста, я не могу. Ведь оказать воздействие на способность видеть способна любая вирусная или бактериальная инфекция зрительных органов. Это может быть и конъюнктивит, и гнойные инфекции глаз, и кератит, и хориоидит, и другие заболевания», — объяснила врач.

По слова эксперта, инфекции легко проникают в зрительные органы, особенно при несоблюдении гигиены рук, лица и контактных линз. Также привести к развитию инфекции зрительных органов могут патологии, нарушающие состав и целостность слезной пленки, различные травмы зрительных органов, снижение иммунитета и патологии, снижающие иммунную функцию организма.

«Первое, что нужно запомнить, — каждая инфекция обязательно требует лечебных мер во избежание развития осложнений. Поэтому при возникновении таких симптомом, как покраснение глаз, выделение гноя, слезоточивость, дискомфорт, боль, ухудшение зрения, следует незамедлительно идти к офтальмологу», — сказала медик.

Чтобы избежать глазных инфекций, врач рекомендует следить за гигиеной лица и рук, тщательно очищать контактные линзы, укреплять иммунитет и проводить своевременную санацию рта, ведь причиной распространения инфекций могут также стать больные зубы. Кроме того, необходимо вовремя лечить любые хронические очаги инфекции в организме, будь то горло, нос, уши или зубы.

Глаза устали. Расслабляющие упражнения для глаз. Они помогут снять напряжение после работы или учебы

Медицина
Новости холдинга
Путин обратил внимание на необходимость обеспечения жильем военнослужащих
Дуплетом за 10 секунд, чемпионская погоня и кубок у Радулова. Что произошло в матче «Металлург» - «Локомотив»
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Пленный боевик рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Последние новости
15:45
Педиатр предупредила об опасности наборов для пирсинга с маркетплейсов
12:40
Ученые заявили, что теннис продлевает жизнь на 10 лет
3 сен 20:00
Клинический психолог объяснил, почему полезно спать без одежды
3 сен 15:40
Нутрициолог рассказала, как витамин С влияет на женское здоровье
2 сен 12:40
Ученые обнаружили, что долгий сон в выходные полезен для сердца