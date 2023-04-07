Пластический хирург Вдовин рассказал, как избавиться от мешков под глазами

Пластический хирург Александр Вдовин рассказал, что мешки под глазами могут появляться из-за наследственности, плохого сна, стресса, вредных привычек, а также из-за возрастных изменений.

«Нельзя не отметить, что с мешками под глазами часто сталкиваются представители старшей возрастной категории, так как с возрастом на фоне снижения упругости и эластичности кожи ослабевает круговая мышца глаза, что приводит к выпячиванию жировой ткани в периорбитальной зоне и формированию жировых грыж», — приводит «Life.ru» слова Вдовина.

По словам пластического хирурга, отечность может возникнуть на фоне злоупотребления соленой или острой пищей, а также из-за алкоголя и курения.

Среди хирургических методов устранения отечности под глазами специалист назвал нижнюю блефаропластику и трансконъюктивальную блефаропластику. Также он отмечает, что можно прибегнуть к химическому пилингу и лазерной терапии.