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Пластический хирург назвала противопоказания для проведения липосакции
Здоровье

22 марта, 15:30

1 мин.

Пластический хирург назвала противопоказания для проведения липосакции

Кристина Гергис
Автор
Подготовка к липосакции
Фото bluecinema, iStock

Врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова в беседе с NEWS.ru предупредила, что лазерная липосакция подходит не всем: процедура может представлять серьезную опасность для здоровья при ряде состояний.

Специалист выделила абсолютные противопоказания — ситуации, когда любое хирургическое вмешательство несет высокий риск для жизни и здоровья. Прежде всего это беременность и период грудного вскармливания. Также процедуру нельзя проводить при активных инфекциях, в том числе локализованных в зоне предполагаемого вмешательства.

К числу серьезных ограничений относятся тяжелые нарушения свертываемости крови: из-за них возрастает риск кровотечений. Выраженные сердечно-сосудистые и дыхательные нарушения тоже могут стать препятствием для проведения лазерной липосакции. Особую опасность представляют злокачественные новообразования в стадии активного роста.

Кроме того, Балакеримова отметила одно из распространенных относительных противопоказаний — неконтролируемый сахарный диабет. В таких случаях решение о возможности процедуры должен принимать врач после тщательной оценки состояния пациента.

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