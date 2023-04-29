Пластический хирург Гончарова назвала самый надежный способ устранить лопоухость
Пластический хирург Иляна Гончарова заявила, что операция является самым надежным и работающим способом избавиться от лопоухости.
«Операция по коррекции формы ушей называется отопластикой и пользуется большой популярностью! Это безопасная операция, однако она требует кропотливости и большого опыта. Хирург должен правильно рассчитать параметры иссекаемых участков хряща с учетом того, что уши после полного восстановления способны частично возвращаться в начальное положение», — приводит «Life.ru» слова Гончаровой.
Также она отметила, что бандажи для выпрямления ушей с AliExpress малопродуктивны в решении проблемы лопоухости.
Источник: https://life.ru/p/1575783
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