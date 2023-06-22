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Сегодня, 21:21

Пендюрина заявила, что строгие диеты не помогут избавиться от висцерального жира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Алла Пендюрина заявила, что строгие диеты не помогут избавиться от висцерального жира.

«Для начала определим, какой же объем талии свидетельствует о наличии висцерального жира. Критическим показателем для женщин считается 88 см, а норма у мужчин — не больше 94 см. Необходимо пересмотреть рацион питания, делать упражнения, отказаться от самостоятельного использования разрекламированных диет, так как чрезмерно строгие, однообразные и несбалансированные системы питания ведут еще к большему набору веса по их завершению. Сон должен быть не менее семи часов сутки и в комфортных условиях. Постарайтесь решать проблемы по мере их поступления с минимальным проявлением отрицательных эмоций. Также следует ограничить потребление спиртных напитков, злоупотребление которыми провоцирует гормональный сбой», — приводит слова Пендюриной Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1588434
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