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Сегодня, 17:35

Педиатр рассказала, как защитить здоровье ребенка-школьника

Мария Маковей
Автор
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Два школьника держатся за руки
Фото Dean Mitchell/istockphoto.com

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Он призван обратить внимание мирового общества на детское здоровье, заботу о нем и предупреждение различных заболеваний. Экслюзивно для «СЭ» врач-педиатр Светлана Караева рассказала, как защитить ребенка-школьника от коварных недугов.

«Современный темп жизни оставляет отпечаток абсолютно на всех, в том числе на детях и подростках. К сожалению, реальность такова, что к 11 классу полностью здоровых школьников у нас остается около 10%, а у большинства диагностируют по 2-3 хронических заболевания», — отмечает эксперт.

По словам врача, самый надежный способ вырастить ребенка физически здоровым — это ведение здорового образа жизни, в который входят режим дня, рациональное питание, физическая активность, здоровье глаз, правильная осанка, гигиена, прививки и психологически здоровые отношения в семье.

«Защита здоровья ребенка — забота родителей. Любой родитель, стремящийся защитить дитя, должен знать о необходимых прививках и графике их введения. Если вовремя приводить ребенка на вакцинацию, можно избежать заражения серьезными инфекциями», — подчеркивает эксперт.

Кроме того, доктор считает, что родителю нужно быть примером для ребенка и самому вести здоровый образ жизни.

«Обязательно следите за режимом сна и отдыха, забирайте у чада перед сном телефон, выключайте компьютер или телевизор. Не забывайте про осанку, сейчас каждый второй школьник имеет искривления позвоночника во многом из-за неправильных портфелей и учебной мебели. И самое главное — проводите с ребенком больше времени: гуляйте на свежем воздухе, рисуйте, готовьте ужин. Дети очень любят совместное времяпрепровождение с мамами и папами», — подытожила врач.

Ранее академик РАН рассказала, какие факторы влияют на здоровье детей.

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