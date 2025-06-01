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Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от теплового удара
Здоровье

1 июня 2025, 12:30

1 мин.

Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от теплового удара

Мария Задорожная
Автор
Семья на отдыхе
Фото Jacob Wackerhausen, iStock

Педиатр Светлана Архипова в беседе с «Радио 1» рассказала, как уберечь ребенка от теплового удара. По ее словам, необходимо ограничить время его нахождения на солнце, а также снизить уровень физических нагрузок.

Что касается младенцев, здесь доктор напомнила, что у них еще не сформирован теплообмен, поэтому малыши перегреваются очень быстро.

«Опасность для младенцев представляют закрытые коляски. Кроме того, с младенцев нужно снимать все кофточки и шапочки, которые мешают теплоотдаче», — предупредила педиатр.

Архипова также порекомендовала выбирать для детей свободную, светлую и сшитую из натуральных тканей одежду.

Кроме того, следить за тем, чтобы дети пили больше жидкости. Например, минеральную воду без газа, но не холодную. Такая мера предосторожности нужна, чтобы избежать резких перепадов температуры, подытожила врач.

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