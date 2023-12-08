Педиатр рассказала, что делать при дефиците магния

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При снижении уровня магния в крови врач-педиатр Елена Титаренко прежде всего советует не заниматься самолечением. Об этом она сообщила в разговоре с «СЭ».

По ее словам, не нужно самостоятельно ставить себе диагноз. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к терапевту.

«Только врач на основе анамнеза способен назначить правильный препарат и подобрать необходимый рацион», — говорит эксперт.

Доктор отмечает, что при снижении уровня полезного вещества в организме назначается специальная диета с продуктами, богатыми магнием. Если она не помогает, врач прописывает магнийсодержащие препараты.