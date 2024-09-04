Педиатр предупредила об опасности наборов для пирсинга с маркетплейсов

Среди детей набирают огромную популярность дешевые наборы для пирсинга с маркетплейсов. В комплект входят сами украшения и игла для прокалывания. Подростки массово покупают их и самостоятельно делают себе проколы. Однако часто иглы приходят погнутыми и тупыми, но такой дефект не останавливает юных фанатов пирсинга.



Эксклюзивно для «СЭ» врач-педиатр клиники «На здоровье» Куркова Елена рассказала, чем опасен пирсинг из некачественных материалов и сделанный в домашних условиях.

«Любой пирсинг в разы увеличивает риск развития инфекционного заражения, поэтому очень важно проводить его стерильными и высококачественными материалами в специально оборудованных местах», — сказала доктор.

Кроме того, пирсинг должен проводиться человеком, специально обученным его делать. Так как неправильно произведенный прокол способен привести к онемению мышц, потери вкусовых ощущений, нарушениям речи и многим другим опасным последствиям, которые могут стать неисправимыми.

По словам эксперта, пирсинг — это инвазивная процедура, при которой происходит нарушение кожи, слизистой оболочки. Поэтому важно следить за самочувствием человека в процессе, ведь возможно возникновение аллергических реакций, занос инфекции, появление рубцов и шрамов, непредвиденные аллергические реакции организма.

«Что касается наборов для пирсинга с маркетплейсов. Их следует запретить. Мало того, что дети травмируют себя во время процедуры, ведь судя по отзывам у многих застревает игла при проколе, так еще и к стерильности инструментов есть большие претензии. Эксплуатация подобных необработанных инструментов в домашних условиях может привести к заражению крови. Также есть риски задеть сосудистую систему и близлежащие ткани», — заключила педиатр.